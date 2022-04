An den Standorten Rheinberg und Werne : Beschäftigte bei Amazon sind zum Streik aufgerufen

Rheinberg Mit Beginn der Nachtschicht hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Sonntag die Beschäftigten des Onlineriesen Amazon an den Standorten Rheinberg und Werne zum Streik aufgerufen.

Verdi pocht bei Amazon seit Jahren auf Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels in NRW und nach einem Tarifvertrag „Gute und Gesunde Arbeit“ für die Beschäftigten. Bislang allerdings ohne erkennbaren Erfolg. „Die Beschäftigten sind bei Amazon diejenigen, die den Umsatz erwirtschaften. In Zeiten von Corona passiert dies seit mittlerweile mehr als zwei Jahren unter erschwerten Bedingungen“, erklärt Silke Zimmer, Verhandlungsführerin bei Verdi in NRW. Für ihren fortwährenden Einsatz im Unternehmen hätten die Beschäftigten es verdient, dass ihre Arbeit tariflich entlohnt werde. Durch eine Tarifbindung erhielten sie nicht nur die nötige Anerkennung für ihre Arbeit, sondern auch den rechtlich abgesicherten Schutz ihrer Einkommen. Ein Tarifvertrag über „Gute und Gesunde Arbeit“ im Unternehmen Amazon sei nicht nur in Zeiten einer Pandemie wichtig, sondern darüber hinaus und zukunftsorientiert. Zeitdruck, Hetze und monotone Tätigkeiten könnten krankmachen. Um das zu verhindern, sei es notwendig, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die die Gesundheit der Beschäftigten auf Dauer erhalten. Amazon betont stets, dass Streiks keine Auswirkungen auf die pünktliche Zustellung bestellter Waren habe.