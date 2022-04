SPD-Ortsverein Rheinberg gewählt : Mit neuem Vorstand in den Wahlkampf

Rheinberg Peter Tullius bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzender der Rheinberger SPD, die in der Stadthalle tagte. Er wurde einstimmig wiedergewählt, auch seine beiden Stellvertreter Hannah Bollig und Achim Körber machen weiter.

Die SPD Rheinberg hat bei ihren Parteitag in der Rheinberger Stadthalle einen neuen, etwas jüngeren Vorstand gewählt. An der Spitze steht aber weiterhin ein alter Hase: Peter Tullius aus Alpsray führt den verjüngten Vorstand zwei weitere Jahre. Er ist jetzt seit sechs Jahren Vorsitzender des Ortsvereins, zuvor war er bereits stellvertretender Vorsitzender.

Neben den Wahlen ging es in der Stadthalle auch um die Landtagswahl am 15. Mai und die Fraktionsarbeit im Rat. Zwischen den Wahlgängen berichtete Philipp Richter von den schwierigen Haushaltsverhandlungen. „Durch intensive Verhandlungen mit der CDU, den Grünen und der Verwaltung konnte ein gemeinsamer Kompromiss gefunden werden, der ein Haushaltssicherungskonzept verhindert“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Dadurch konnten wir unter anderem Steuererhöhungen vermeiden, die Arbeit der Inklusionshelferinnen und- helfer an den Schulen sichern und Mittel für den Seniorenbeirat und den Sport bereitstellen.“

Ein zusätzlicher Erfolg sei außerdem die geplante finanzielle Unterstützung des Kultursommers in Rheinberg. Im Anschluss schwor Hannah Bollig die Genossinnen und Genossen auf die heiße Wahlkampfphase zur Landtagswahl am 15. Mai ein. „Wir haben wieder die Chance auf eine SPD-geführte Landesregierung, dafür geben wir die nächsten Wochen alles“, so Hannah Bollig. Der neue Vorstand der SPD Rheinberg plant an Ostern, Muttertag und dem Wahlwochenende verschiedene Stände sowie Verteilaktionen in den Morgenstunden. René Schneider als amtierender Landtagsabgeordneter und SPD-Kandidat unterstützt die Sozialdemokraten bei den meisten Terminen.