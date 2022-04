Amplonius-Gymnasium Rheinberg : Schulpartnerschaft mit Montreuil wird 40 Jahre alt

Rheinberg Vor ziemlich genau 40 Jahren wurde die Schulpartnerschaft zwischen dem Rheinberger Amplonius-Gymnasium und dem Lycée sowie dem Collège aus Montreuil-sur-Mer feierlich besiegelt.

Hier wie dort wird den Teilnehmern am Schüleraustausch seit 1982 stets ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zum Kennenlernen des Partnerlandes geboten. Erinnert sei an Touren an die Kanalküste in Nordfrankreich (Cap Blanc Nez), an Fahrten in die französische Hauptstadt, nach Amiens, nach Rouen, an die Somme-Mündung bei Saint-Valery-sur-Somme, an Besichtigungen von Fischfabriken, Radiosendern und Zuckerrübenfabriken, an gemeinsame Fahrten nach Köln, Wuppertal oder Aachen, Besuche bei Opel in Bochum, im Landtag in Düsseldorf oder einer Brauerei in Krefeld, aber auch selbstverständlich an gemeinsame Unterrichtstage, an Sportveranstaltungen und – als jeweiligen Höhepunkt des Austausches – an die soirée franco-allemande, die deutsch-französische Fête, der am nächsten Morgen der tränenreiche Abschied von den Freundinnen und Freunden folgte. Schon lange hat die Gründungsgeneration der Lehrerinnen und Lehrer Platz gemacht für eine junge Lehrerriege, die die Idee der Schulpartnerschaft engagiert und zielstrebig weiterführt. Gerade in Zeiten wie diesen wird deutlich, wie wichtig die Freundschaft und Verbundenheit zwischen den Völkern ist. Schulpartnerschaften wie die zwischen Rheinberg und Montreuil leisten dabei einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. Danke an alle Beteiligten und weiter so! – Merci à tous les participants et bonne continuation.“