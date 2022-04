Aktion am Montagabend im Rheinberger Stadtpark : Der Spanische Vallan erstrahlt in den Farben der Ukraine

Rheinberg Ludwig Toth vom Rheinberger Unternehmen Blue Media Light Veranstaltungsservice wird den Spanischen Vallan im Rheinberger Stadtpark am Montagabend blau und gelb anstrahlen. Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

Manu Bechert und Renan Cengiz von der Kulturinitiative Spanischer Vallan in Rheinberg haben schon länger vor, ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im ukrainischen Kriegsgebiet zu setzen. Jetzt ergab sich kurzfristig die Möglichkeit, dieses Ansinnen umzusetzen. In Ludwig Toth vom Rheinberger Unternehmen Blue Media Light Veranstaltungsservice haben die Vallanisten einen Verbündeten gefunden. Er wird am Montagabend (11.April 2022) des denkmalgeschützte Türmchen im Stadtpark illuminieren. Und zwar in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. „Ich denke, dass wir die Lampen so gegen 20.30 Uhr einschalten und der Vallan für rund zwei Stunden beleuchtet sein wird“, sagte Toth. Der Veranstaltungsprofi hat auch schon das Alte Rathaus in ein tiefes Rot getränkt (bei der bundesweiten Aktion „Night of Light“ im Juni 2020, als die Veranstaltungstechnik-Branche auf „Alarmstufe Rot“ setzte, um auf ihre Situation in der Corona-Zeit aufmerksam zu machen) und hat das Solvay-Verwaltungsgebäude an der Xantener Straße in Ossenberg zu einem blauen Salon gemacht (das Chemie-Unternehmen unterstützte damit im Februar dieses Jahres die lokale Inititiative des Ossenbergers Carsten Kämmerer, mit der auf das Angelman-Syndrom aufmerksam gemacht werden sollte). Auch der Vallan war schon einmal von Blue Media Light beleuchtet: im vergangenen Sommer beim Open-Air-Kino im benachbarten Rheinberger Underberg-Freibad.