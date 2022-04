Besuchergruppe am Rheinberger Amplonius-Gymnasium : Videogrüße aus Montreuil-sur-Mer

Bürgermeister Dietmar Heyde (ganz links) freut sich über den Besuch von Schülern und Lehrern aus Frankreich und besonders über die Grüße, die Bürgermeister und Schulleiter aus der Partnerstadt überbrachten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde empfing Amplonianer und deren Gäste in der Stadthalle. Der Bürgermeister von Montreuil, Pierre Ducrocq, und der Leiter des Montreuiler Gymnasiums, Patrick Lahouste, versicherten den Rheinbergern ihre Freundschaft und Verbundenheit.

Wie es aussieht, bringt die seit 40 Jahren bestens funktionierende Schulpartnerschaft zwischen dem Lycée Woillez in Montreuil-sur-Mer und dem Amplonius-Gymnasium die zuletzt lahmende Städtepartnerschaft zwischen Rheinberg und dem Städtchen in Nordfrankreich wieder in Schwung. Ein Hinweis darauf ist eine Videobotschaft, die jetzt in der Rheinberger Stadthalle bei einem Schülerbesuch zu sehen war.

Darin richten sich der amtierende Bürgermeister von Montreuil, Pierre Ducrocq (mit umgelegter Amtsschärpe in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot) und der Leiter des Montreuiler Gymnasiums, Patrick Lahouste, in rührenden Worten an die niederrheinischen Partner und versichern ihnen ihre Freundschaft und Verbundenheit.

Info 450 Kilometer von Rheinberg entfernt Die Stadt Montreuil-sur-Mer ist eine Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France im Norden Frankreichs. Montreuil gehört zum Kanton Berck und zum Arrondissement Montreuil. Von Rheinberg bis Montreuil sind es ungefähr 450 Kilometer.

Signale, die Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde mit großer Freude vernahm. Denn er hatte zuletzt beinahe den Glauben daran verloren, dass es auf französischer Seite noch ein ernsthaftes Interesse an einem Fortbestand des Zweierbündnisses auf kommunaler Ebene gibt. Mehrfach hatten Heyde wie auch schon sein Amtsvorgänger Frank Tatzel berichtet, dass es aus Montreuil-sur-Mer keine Reaktionen mehr auf Einladungen oder Anfragen gebe. Vermutet wurde, dass der ehemalige Bürgermeister der Stadt kein Freund Deutschlands und der Deutschen sei. In der Rheinberger Politik hatte das erst vor wenigen Monaten zu der Einschätzung geführt: Wenn kein Interesse mehr besteht, sollte man die Städtepartnerschaft vielleicht auf Eis legen oder einstellen. Erzwingen könne und wolle man jedenfalls nichts.

Offenbar sind die mahnenden Worte in Montreuil erhört worden, denn die Reaktion traf jetzt mit einer Schülergruppe in Rheinberg ein, die von Dietmar Heyde in der Stadthalle empfangen wurde. So darf man nun gespannt sein, wie sich die Geschichte weiter entwickelt.

Eine Woche lang waren 22 französische Schüler und Schülerinnen im Alter von 14 bis 17 Jahren mit zwei Lehrkräften zu Gast in Rheinberg. Untergebracht waren die Gäste in Familien. Auf dem Programm standen eine Stadtrallye ebenso wie ein Ausflug nach Aachen, das die Franzosen Aix-la-Chapelle nennen. Dort begab man sich auf die Spuren Karl des Großen, der als gemeinsamer „Urvater“ für beide Nationen von geschichtlicher Bedeutung ist.

Offizieller Programmpunkt der Besuchswoche war dann auch der Besuch beim Bürgermeister. In einer Powerpoint-Präsentation stellten jeweils französisch-deutsch gemischte Pärchen vor, was der Austausch zwischen den beiden Schulen für sie persönlich bedeutet.

Am Abend gab es dann eine deutsch-französische Party im Kultpool unter der Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums. Da konnten die Jugendlichen mal ganz ungezwungen feiern und sich kennenlernen. „Meistens entstehen dabei Freundschaften über Ländergrenzen hinweg“, berichtete Christa Möllenbeck. Die Französischlehrerin am Amplonius-Gymnasium kümmert sich seit Jahren um die Schulpartnerschaft mit Montreuil.

Die Party ist traditionell auch eine Abschiedsfeier, denn am Tag danach geht es wieder auf den Heimweg. Aber, so versprachen es sich Schüler und Lehrer, man ist ja nicht aus der Welt. Der nächste Besuch der Rheinberger in der Grande Nation kommt bestimmt. Und wer weiß: Vielleicht fluppt es ja bald auch wieder auf kommunaler Ebene. Zu wünschen wäre das.

(up)