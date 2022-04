Beschluss bei der Jahreshauptversammlung : Ossenberger Schützen nehmen bald Frauen auf                

Ossenberg Richard Pleines, Präsident des Ossenberger Schützenvereins, konnte die Mehrheit seiner Vereinskameraden im dritten Anlauf überzeugen. Eine Satzungsänderung wird nun vorbereitet.

Die Ossenberger Schützen trafen sich zum ersten Mal nach zweijähriger Corona-Pause zu ihrer Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Pepperpot in Ossenberg. Präsident Richard Pleines begrüßte unter anderem den amtierenden König Wolfgang Dröttboom, danach gedachte man der in den vergangenen zwei Jahren verstorbenen Vereinskollegen Paul Laarmann, Ehrenoberst Heinrich Lamers, Jürgen Heidelberg , Klaus Opgenoorth, Ex-König Klaus Helmes, Ex-König Bernhard Siebiera, Norbert Terwiel und Ex-Königin Angelika Horn. Klaus Janßen wurde zum neuen zweiten Kassenprüfer gewählt. Vorstandswahlen finden jetzt jährlich statt und nicht mehr alle drei Jahre wie bisher. Der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt.

Weiterhin wurde das Schützenfest im Mai besprochen, das mit einem Umzug und Schießen am Samstag, 21. Mai, beginnt und am Freitag, 27. Mai, mit einer Aufbauparty weitergeht. Am Samstag, 28. Mai, sind der Umzug durchs Dorf, Abholen des neuen Königs und Krönungsball mit den Gastvereinen geplant. Am Sonntag, 29. Mai, ist ein Familientag mit einem offenen Preisschießen geplant.