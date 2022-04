Kammerchor Knechtsteden : Bewegendes Passionskonzert am Palmsonntag

Die Konzerte des Kammerchors an der Basilika sind stets gut besucht, wie hier an Weihnachten 2021. Foto: privat Foto: Kammerchor

Knechtsteden Am Palmsonntag fand in der Basilika Knechtsteden ein Passionskonzert des Kammerchors statt. Die Kirche war an diesem Nachmittag voll besetzt.

Von Klaus Niehörster

Unter der Leitung des gebürtigen Ukrainers Feliks Sokol führte der Kammerchor an der Baslika Knechtsteden, mit Bert Schmitz an der Orgel, am Sonntagnachmittag ein eindrucksvolles Passionskonzert auf. Wenn das Leiden Christi in dieser Form in Gesang und Orgelspiel umgesetzt wird, sind Aufmerksamkeit, Ergriffenheit und Glaubwürdigkeit die Folgen. Durch Corona und das schreckliche Geschehen in der Ukraine, kamen bei diesem Konzert eine Menge Parallelen zur Passion zum Zuge.

Nicht die nachverfolgbare Dramaturgie einer Matthäus-Passion hatte an diesem bewegenden Nachmittag am Palmsonntag ihren Auftritt, sondern eine Vielzahl an Komponisten. Chormitglied Gerd Keuenhof hatte es übernommen, als Handreichung eine begleitend erläuternde textliche Anleitung zu verfassen. Die Einordnung der musikalischen Epochen wurden durch Hintergründe der zitierten Tonsetzer aus aller Welt erhellt. Klar und deutlich war die Handschrift des die Titel auswählenden Dirigenten Feliks Sokol zu erkennen. Er leitete die 15 Sängerinnen und Sänger des Kammerchors souverän und behutsam an und trat diskret zurück, wenn Bert Schmitz gedankenvolle Orgelstücke von Johann Sebastian Bach spielte. Man hätte sich trotz der vorgegebenen Passionslastigkeit mit deren überwiegend leisen Tönen einen stärker besetzten Chor gewünscht, doch die im Halbkreis vor dem Altar postierten Chormitglieder überraschten mit ihrer präzisen Klangfülle.