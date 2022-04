Konzert in Mönchengladbach : Cantica Vobis singt für den Frieden

Mönchengladbach Beim Ukraine-Benefizkonzert des Vokalensembles kam ein stattlicher Betrag zusammen. Im Mittelpunkt stand ein Auszug aus der Messe „The Armed Man: A Mass for Peace“ von Karl Jenkins. Der walisische Komponist schrieb das Werk zur Zeit des Kosovo-Krieges.

Am Ende des Konzertes in der Kirche St. Michael waren die Sängerinnen und Sänger von Cantica Vobis ebenso überrascht wie ihre Chorleiterin: 1730 Euro waren bei der Türkollekte zusammengekommen. Dazu hatte die am Klavier begleitende Pianistin Indira Farabi auf ihre Gage verzichtet, und der Chor rundete die Summe noch weiter auf. So konnten 2250 Euro an die Ukrainehilfe überwiesen werden.

Fein abgestimmte Klangmischung, dynamische Vielfalt und klare Diktion zeichneten das Vokalensemble Cantica Vobis aus. Einfühlsam, technisch untadelig und auf das vokale Geschehen ausgerichtet war Konzertpianistin Indira Farabi dem Chor eine wertvolle Stütze am Instrument. Den Werken des 1944 in Wales geborene Karl Jenkins wird in jüngster Zeit zu Recht zunehmend Beachtung geschenkt. Einem andachtsvollen „Ave verum“ stand ein eher verhaltenes „Laudamus te“ (Wir loben dich) gegenüber. Den Opfern des Kosovo-Krieges widmete Jenkins seine im Jahre 2000 uraufgeführte „Messe für den Frieden“. Daraus sang der Chor mit großer Eindringlichkeit das „Kyrie“, das „Benedictus“ und das „Agnus Dei“ – dazu das umfangreiche und diffizile „Sanctus“, das wie ein Militärmarsch anmutet. Hier waren die Sängerinnen und Sänger ganz besonders gefordert, doch dank der sorgfältigen Schulung und des umsichtigen Dirigats ihrer Leiterin umschifften sie geschickt alle Klippen.

„God shall wipe away all tears“ (Gott möge alle Tränen abwischen) hieß es im ergreifenden Schlusschor dieser „Choral-Suite“. In „All my hope“ (All meine Hoffnung) stellte das Vokalensemble einen interessanten Chorsatz des amerikanischen Komponisten und Jazzpianisten Dave Brubeck (1920-2012) vor. Mit „The Lord bless you and keep you“ (Gott möge dich segnen und bewahren), dem wohl bekanntesten Chorsatz John Rutters, endete eine besinnliche Stunde vokalen Wohlklangs.