Dorfentwicklung in Alpen : Bönninghardt will besser informieren

Alpen Es gab einen regen Austausch mit mehr als 50 Gästen beim ersten Frühlingsgespräch im Waldklassenzimmer. Dabei ging es um Möglichkeiten, den Ort noch lebendiger zu gestalten. Der Kiosk auf dem Spielplatz gewinnt einen Preis.

„Aus einer Studie, in der vier Studentinnen vor zwei Jahren das Leben im Besenbinderdorf analysiert haben“, so führte Oymann ein, der seit 2018 Ortsvorsteher in Bönninghardt ist und bis zur Kommunalwahl 2020 21 Jahre lang im Rat der Gemeinde tätig war, „geht hervor, dass das soziale Miteinander gestärkt werden muss.“ Mehr als 1700 Einwohner in 1020 Haushalten leben im Dorf, davon seien etwas mehr als ein Drittel Single-Haushalte. „Wir sind ein wunderbares Dorf mit wundervollen Menschen“, resümierte er. „Aber das allein reicht heute leider nicht mehr.“ Die Vereine klagten, wie überall, über Mitgliederschwund, weil sich immer weniger Bürgerinnen und Bürger vereinsmäßig engagierten. Da müsse man gegensteuern. Dazu sei zu überlegen, wie man zugezogene Bürgerinnen und Bürger, die eher wenig am Dorfgeschehen teilnähmen, „einfangen“ könne.