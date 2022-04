Alpener Sascha van Beek will in den Landtag : Startschuss für den Wahlkampf

Veen CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek hatte 50 Freunde nach Veen auf den Spargelhof Schippers eingeladen. Unter den Gästen war auch Tom Verhaegh von der niederländischen CDU-Schwesterpartei Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Unterstützung erhielt der 39-jährige dabei nicht nur von seiner Familie und Parteifreunden, sondern zusätzlich durch Tom Verhaegh aus dem niederländischen Velden. Verhaegh gehört der niederländischen CDU-Schwesterpartei Christen-Democratisch Appèl (CDA) an und vertritt diese im Venloer Stadtrat. Vier Jahre befand sich seine Partei im Rathaus in der Opposition, bevor sie bei den letzten Kommunalwahlen im März dieses Jahres in die Verantwortung der Stadt an der Maas zurückkehrte. Zwar war dazu eine Koalition mit drei weiteren Fraktionen notwendig, aber Verhaegh hatte bei der Wahl mehr Stimmen erhalten als jeder seiner Konkurrenten und sitzt nun als Beigeordneter im Rathaus.

„Du darfst bei den Wahlen nichts versprechen, von dem du nicht weißt, ob du es halten kannst“, begründete er seinen Erfolg, „Nur Gott weiß, was möglich ist und was nicht“. Zudem gehöre Authentizität zu den wichtigsten Verhaltensweisen in der Politik. „Die Menschen, die dich wählen sollen, merken, wenn du dich verstellst“, gab er seinem deutschen Parteifreund mit auf den Weg. Van Beek hatte seinen Kollegen über die Euregio Rhein-Waal kennengelernt, in deren Rat der Alpener vertreten ist. Beide sind der Meinung, dass die Euregio ein wichtiges Instrument für die Grenzregion ist. „Man sieht an dem Ukraine Krieg“, so Verhaegh, „wie wichtig gute Nachbarschaft ist.“ „Die Euregio ist eine Chance, die man nutzen muss“, bestätigt van Beek. Gegenüber seinen Gästen betonte er noch einmal, dass er sich im Falle eines Wahlsieges im Landtag vehement für eine Begrenzung des Kiesabbaus am Niederrhein sowie für eine unabhängige Erfassungs- und Schlichtungsstelle für den Salzbergbau einsetzen und alles dafür tun werde, um die landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten. „Ich habe in der Hinsicht schon viel erlebt und erfahren“, versicherte der Veener „denn schließlich sind wir in Veen auch davon betroffen“.