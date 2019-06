Auftritt im Schwarzen Adler : Bronchitis kann Kabarettist Schmickler nicht bremsen

Kabarettist Wilfried Schmickler begeisterterte trotz Bronchitis. Er verabschiedete sich vom Schwarzen Adler.

Am Anfang war das Bekenntnis. Er verschleppe gerade eine mittelschwere Bronchitis, bekannte Wilfried Schmickler vor seinem Auftritt im ausverkauften Saal des Kulturtreffs an der Baerler Straße. „Sag‘ ab“, habe ihm sein Arzt geraten. Das kam für den Kabarettisten, der mit seinem neunten Programm „Kein zurück“ unterwegs ist, nicht in Frage: „Ich kann Pfingsten absagen oder Fronleichnam, aber keinen Auftritt im Adler.“

Und trotz Bronchitis versagte die Stimme nicht, als Schmickler im ersten Teil die Politik und vor allem die AfD in die Pfanne haute. Mit einer Hommage an Hanns Dieter Hüsch machte er nach einer Pause weiter, ließ dessen nörgelnden Träumer und spießigen Angeber Hagenbuch zu Wort kommen, um dann sozialkritisch zu werden und klarzustellen: Wer jetzt den Anschluss verpasst, landet auf dem Abstellgleis. Aussortiert, verloren, abgehängt.

2617 Mal berühre der Durchschnittsmensch am Tag sein Handy. Schmickler witzelte: Home-Konfession sei die Zukunft, im Beichtstuhl Alexa, die einem nach der Beichte vergibt: „Deine Sünden sind gespeichert.“ Die „Nomo-Phobie“ greife um sich, the fear of being offline, sprich: die Angst davor, ohne Handy zu sein. Und wenn sich der überzeugte Smartphone-Verweigerer in Rage redet, dann hat man es als Zuhörer nicht immer leicht, ihm bei seinen schnellen Wort-Tiraden zu folgen, geschweige denn, für ein paar Sekunden abzuschalten, um das Gehörte sacken zu lassen.