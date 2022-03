Das Trio Wildes Holz spielte im Schwarzen Adler in Rheinberg : Highway To Hell auf der Blockflöte

Rheinberg-Vierbaum Das Trio „Wildes Holz“ brillierte bei seinem Konzert am Donnerstagabend im Schwarzen Adler in Vierbaum. Grobe Schnitzer (so der Titel des aktuellen Programms) gab es keine, dafür aber jede Menge Applaus.

So sind sie, die drei Männer von „Wildes Holz“. Jeder für sich ein großartiger Instrumentalist, harmonieren sie auch als Gruppe hervorragend und salzen ihre Musik-Suppe mit charmant präsentiertem Humor. „Wildes Holz“ klingen so gar nicht nach groben Schnitzern. „Grobe Schnitzer“, so heißt ihr neues Programm, für das es im Schwarzen Adler mächtig Applaus gab. Sie fahren in der „Holzklasse“ (einer ihrer Instrumentalhits) und bewegen sich irgendwo zwischen Klassik, Folk, Jazz und Rock. Vor allem im zweiten Teil des Programms knöpfen sie sich Titel aus Rock und Pop vor. Madonnas „Like a virgin“, Queens „Don‘s stop me now“ oder – echt schräg – „Highway to hell“ mit hochgezogenen Hosenbeinen und Watschelgang à la Angus Young von AC/DC. Toll auch ein Neunziger-Jahre-Medley mit Disco-Stampfern wie „It‘s my life“ von Dr. Alban. Alles im flötenlastigen Wildes-Holz-Sound.