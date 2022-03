Nachgeholte Weihnachtskonzerte in Rheinberg : Noch gibt‘s Karten für Glam Bam

Rheinberg-Vierbaum Schon seit vielen Jahren gehören jeweils zwei Konzerte von Glam Bam kurz vor den Weihnachtstagen zur Tradition des Kulturlokals Schwarzer Adler und sind für die Siebziger-Jahre-Band der liebgewonnene Jahresabschluss.

Schon seit vielen Jahren gehören jeweils zwei Konzerte von Glam Bam (Foto: FP) kurz vor den Weihnachtstagen zur Tradition des Kulturlokals Schwarzer Adler und sind für die Siebziger-Jahre-Band der liebgewonnene Jahresabschluss. Durch Corona allerdings fielen die Konzerte 2020 ganz aus und mussten 2021 verschoben werden. Nun werden sie nachgeholt: am Freitag, 25. März, und am Samstag, 26. März, jeweils ab 20 Uhr im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum.