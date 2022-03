Live-Musik in Rheinberg : Wildes Holz im Schwarzen Adler, Shéevon im To Hoop

Wildes Holz sind Tobias Reisige an der Blockflöte, Kontrabassist Markus Conrads und Johannes Behr an der Gitarre. Am Donnerstag treten sie im Schwarzen Adler auf. Foto: Harad Hoffmann/Harald Hoffmann

Rheinberg Es gibt noch Karten: Das Trio Wildes Holz präsentiert am Donnerstag „Grobe Schnitzer“, am Freitag gibt es zur Irish-Folk-Musik irisches Bier und Whisky.

Wildes Holz Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Donnerstag, 17. März, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) das Trio „Wildes Holz“ mit dem neuen Programm „Grobe Schnitzer“ zu Gast im Saal an der Baerler Straße 96 in Vierbaum. Einlass ist nach 2G-Plus-Regel möglich (mit tagesaktuellem Test). Karten gibt es noch an der Abendkasse. Wildes Holz stehen für virtuose akustische Live-Konzerte ohne Genre-Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel. Im neuen Programm zeigen sie zudem ihr musikalisches Draufgängertum. Wildes Holz sind Tobias Reisige an der Blockflöte, Kontrabassist Markus Conrads und Johannes Behr an der Gitarre.

St. Patrick‘s Day mit Konzert Am Freitag, 18. März, ab 20.30 Uhr wird im To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 der irische Nationalfeiertag begangen. Dazu spielt dier Duisburger Irish-Folk-Band „Sheevon“. Seit über 35 Jahren bringen Sheevón die Klänge der Grünen Insel nach Deutschland: im klassischen irischen Folk-Sound und mit Songs zeitgenössischer irischer und anderer Songwriter sowie mit Eigenkompositionen. Dazu gibt es irisches Biker – Guinness vom Fass, Sahnelikör und eine kleine Selektion an Blended und Malt Whiskys. Und die Küche zaubert dazu noch was leckeres Irisches. Karten für den Abend gibt es im Vorverkauf ab 15,30 Euro, an der Abendkasse werden 17 Euro verlangt. Tickets gibt es an allen VVK Stellen sowie im Internet unter www.adticket.de oder im To Hoop.