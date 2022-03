Kleinkunst in Kevelaer : Gernot Voltz mit „Pleiten, Pech und Populisten“

Kevelaer Der Kabarettist stellt in der Kevelaerer Begegnungsstätte sein sechstes Soloprogramm vor. Der Vorverkauf läuft.

Mit seinem Programm „Pleiten, Pech und Populisten“ gastiert Gernot Voltz in der Kevelaerer Begegnungsstätte. Die Veranstaltung am Montag, 4. April, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Was für Zeiten. In jedem Fertiggericht sind mehr Schadstoffe als in der Blutprobe eines Radprofis, der Thermomix schickt einem eine Freundschaftsanfrage auf Facebook, und Neo-Nazis zünden einen Reitstall an, weil dort drei Araber drin stehen. Alles muss, keiner kann’s, und Fake News verbreiten Lügen über Ereignisse, die noch gar nicht passiert sind. In diesem schnelllebigen Chaos mal inne zu halten, um den Überblick nicht zu verlieren, ist nicht einfach, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam.