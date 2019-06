Firmengebäude in Birten : Einbrecher stehlen 45 Gartengeräte

Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Xanten In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Firmengebäude am Bruchweg in Birten eingebrochen.

Die Einbrecher haben nach Polizeiangaben rund 45 elektrische Gartenarbeitsgeräte wie Motorsägen, Freischneider, Laubbläser und Heckenscheren des Herstellers Stihl gestohlen. Weiterhin nahmen sie um die 20 dazugehörige Akkus und drei Kombimotor-Geräte mit Anbaugeräten mit.

Hinweise an die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420

(RP)