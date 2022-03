Kultur in Wermelskirchen : Katastrophen-Betrachtungen von Wilfried Schmickler

Wilfried Schmickler tourt mit seinem Programm „Es hört nicht auf!“. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Der Kabarettist Wilfried Schmickler gehört zu den letzten großen Alten des Politkabaretts. Am Freitag war er wieder in der Katt zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Das aktuelle Programm Wilfried Schmicklers hat einen leider symptomatischen Titel, der hoffentlich nicht allzu prophetisch ist: „Es hört nicht auf!“ Aber es stimmt natürlich – derzeit nehmen die schlechten Nachrichten praktisch kein Ende. Ob Klima, Krieg oder Krankheit – man kann sich aussuchen, über welche Plage man sich den Kopf zerbrechen mag. Da tut es andererseits ganz gut, wenn man sich für zwei Stunden mal ausklinken kann. Schmickler bietet am Freitagabend in der Katt dazu Gelegenheit, auch wenn einer der letzten Vertreter der großen Alten des Politkabaretts alle Katastrophen in seinen gewohnt haspelig vorgetragenen Texten beharkt und beackert.

Seinen Tisch auf der Bühne hat Schmickler aus aktuellem Anlass mit einer Friedensflagge behängt. Aber die Ukraine ist nicht das einzige Thema, denn es gibt ja genug Themen, die kabarettistisch aufbereitet werden können. Etwa die Fifa, dieser korrupte Verband, der über Leichen geht, wenn es um die nächste WM in Katar geht. Oder auch um die Übertragung der Geisterspiele - „da gehe ich lieber zu einer Beerdigung“. Was den Leverkusener zur Bemerkung verleitet: „Was haben der Fußball und das Virus gemein - genau, Hauptsache, es wird übertragen.“

Schmickler, auch schon in seinen späten Sechzigern, ist nach wie vor der bitterböse Schimpfende, der aufrecht Empörte, der mahnende Poet. Denn auch wenn er in heiligem Furor auch vor derber Sprache nicht zurückschreckt, kann er auch die leisen Töne. Wenn er etwa referiert über das „Sterben der Natur“, dem er nur zusehen könne. Was dabei immer vergessen wird – Schmickler kann auch singen. Nicht besonders schön, natürlich. Aber trotzdem, immer wieder singt er seine Texte auch zur Musik aus der Konserve. Das lockert das Programm auf, und es stehen ja auch die Texte im Mittelpunkt, so dass man über das Krachen der Schmicklerschen Reibeisensingstimme einfach hinweghört.