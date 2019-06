Toter lag am Rheinufer : Angler findet Wasserleiche – Polizei bittet um Hinweise

Toter lag am Rheinufer

Rheinberg Am Rheinufer in Rheinberg-Eversael ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Polizei konnte die Identität des Toten bisher nicht klären. Deshalb bittet sie nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem Fund einer Wasserleiche in Rheinberg-Eversael bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sie veröffentlichte eine Beschreibung des Toten, um Hinweise auf die Identität des Mannes zu bekommen.

Der Tote sei von einem Angler am Sonntagmorgen am Rheinufer in Rheinberg-Eversael (Kreis Wesel) gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe bisher keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung und ein Gewaltverbrechen. Die Leiche sei obduziert worden. Zur Todesursache machte sie aber keine Angaben.