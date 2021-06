Groß-Einsatz zwischen Rheinberg und Duisburg : Wieder Badeunfall im Rhein – 17-Jährige gestorben, zwei Teenager vermisst

Foto: Sassan Dastkutah 10 Bilder Erneut Suche nach vermissten Personen auf dem Rhein

Update Rheinberg/Duisburg Nach einem Badeunfall zwischen Rheinberg und Duisburg wurde die Suche nach zwei vermissten Mädchen im Rhein in der Nacht unterbrochen. Laut Feuerwehr besteht keine Chance mehr, sie lebend zu retten. Es ist schon der dritte Groß-Einsatz innerhalb einer Woche.

Wie die Polizei Duisburg und die Feuerwehr Rheinberg auf Anfrage unserer Redaktion berichteten, wurde am Mittwoch eine Person aus dem Wasser gezogen. Sie sei reanimiert worden, aber im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei Duisburg mit. In der Nacht zum Donnerstag bestätigten Feuerwehr und Polizei, dass es sich bei der Verstorbenen um ein 17-jähriges Mädchen handle. Zwei weitere Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden noch vermisst, nachdem auch sie bei Duisburg in den Rhein gestiegen waren.

Am späten Donnerstagabend meldete die Feuerwehr, die Suche nach den Vermissten sei bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen worden, „da es keine Möglichkeit mehr gab, die beiden lebend zu retten“. Die 17-Jährige wurde zuvor bei der Suche aus der Luft im Wasser gesichtet und mit einem Rettungsboot geborgen.

Wie ein Reporter unserer Redaktion vor Ort berichtete, war am Mittwoch auf der Rheinberger Rhein-Seite ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Mit mehreren Booten suchten Polizei, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz (DRK) nach den vermissten Personen. Aus der Luft wurden sie durch einen Hubschrauber unterstützt. Die Schifffahrt sei gestoppt worden, bestätigte ein Sprecher der Polizei Duisburg.

Wie er weiter berichtete, sollen die vermissten Personen zu einer Gruppe von mehreren Menschen gehören, die sich am späten Nachmittag oder am frühen Abend am Rhein aufgehalten hatten. Die näheren Umstände waren zunächst unklar.

Zwischen Duisburg und Rheinberg ist es innerhalb einer Woche schon die dritte Such-Aktion auf dem Rhein. Am vergangenen Mittwoch war ein Mann bei einem Badeunfall ertrunken. Anfang der Woche wurde ein anderer Mann stundenlang gesucht – später wurde er auf einem Firmengelände am Rhein gefunden.

Die Feuerwehr Rheinberg hatte in den vergangenen Tagen noch einmal darauf hingewiesen, Kostenpflichtiger Inhalt „dass das Schwimmen im Rhein lebensgefährlich ist“. Dennoch seien selbst am Mittwochabend, während die Such-Aktion lief, Menschen am Rheinufer ins Wasser gegangen, berichtete ein Polizeisprecher. Trotz aller Warnungen seien immer noch viele Menschen leichtsinnig, sagte Rheinbergs Feuerwehrchef Sebastian Schriewer. „Das ist schockierend.“

(sass/wer/peng/dpa)