Offener Brief an den Landrat : Xantener Klinikärzte kämpfen um Notarztstandort

Notarzt im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Xanten Mediziner des St.-Josef-Hospitals warnen in einem offenen Brief an den Landrat davor, dass „Menschen zu Schaden kommen“, sollten die Notarztstandorte Xanten und Rheinberg nachts zusammengelegt werden.