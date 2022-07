Verkehr in Düsseldorf : Neue Rampe am Rheinufer nimmt Form an

Am Rhein wird die neue Rampe gebaut. Foto: RP/privat

Düsseldorf Eine auffällige Rampe ist seit einigen Tagen in Höhe der Tonhalle unterhalb der Oberkasseler Brücke am Düsseldorfer Rheinufer zu sehen. Was es damit auf sich hat.

Die Rheinwiesen im Linksrheinischen stehen wegen der großen Kirmes derzeit im Blickpunkt, doch auch auf der anderen Düsseldorfer Rheinseite hat sich in den vergangenen Wochen etwas sichtlich getan. Denn der Bau für die neue Rad- und Fußverkehrsrampe am Joseph-Beuys-Ufer schreitet voran, die Fertigstellung ist schließlich noch in diesem Sommer geplant. Die Kosten für das Projekt belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 486.868 Euro.

Errichtet wird seit Mai eine barrierefreie Radrampe in Stahlbauweise, die die vorhandene Treppe unterhalb der Oberkasseler Brücke ersetzen wird. Die Rampe, sie ist inzwischen deutlich zu erkennen, hat eine Breite von fünf Metern und wird in einen drei Meter breiten Zweirichtungsradweg sowie einen Fußweg aufgeteilt.

Auf dem Parkplatz des Tonhallenufers wird noch teilweise die Decke saniert und ein Radweg markiert. Die Planung der Rampe wurde von der Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH (IPM) erarbeitet, die auch für den Bau zuständig ist.

Neben dem neuen Zweirichtungsradweg am Joseph-Beuys-Ufer, der bereits Ende des vergangenen Jahres eröffnet wurde, hatte der Ordnungs- und Verkehrsausschuss die Realisierung der Rampe unterhalb der Oberkasseler Brücke beschlossen, um dem steigenden Radverkehr ein zusätzliches, attraktives Angebot entlang des Rheins zu bieten.

„Die Rampe ermöglicht es zukünftig auch dem Radverkehr, von der Rheinpromenade bequem auf das Tonhallen-Ufer und Robert-Lehr-Ufer zu gelangen“, sagt Mobilitätsdezernent Jochen Kral.

(gaa)