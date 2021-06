Wirtschaftsstandort Rheinberg : Rat soll Resolution zum Salzbergbau verabschieden

Rheinberg FDP äußert im Hauptausschuss Zweifel an der Wirksamkeit von Symbolpolitik, stimmt dem mehrheitlich verabschiedeten Signal aber grundsätzlich zu.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Antrag der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten auf Verabschiedung einer Resolution nicht an den Fachausschuss weitergeleitet, wie es die Satzung eigentlich verlangt, sondern direkt in den Rat. So sei sichergestellt, so die mehrheitliche Auffassung, dass sich Politik und Verwaltung im Stadthaus noch vor der Sommerpause in der Frage der Schadensregulierung positioniert. Kern der Forderung in der Resolution ist die Schaffung einer Erfassungsstelle für Schäden an Gebäuden oder an der Infrastruktur wie Straßen und Kanälen, die auf den Salzbergbau zurückgeführt werden.