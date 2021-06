DLRG warnt nach Badeunfall in Duisburg : „Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen“

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und DRLG arbeiten am Ufer des Rheins nach dem Badeunfall in Duisburg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Duisburg Bundesweit sind im vergangenen Jahr 378 Menschen ertrunken, 88 Prozent von ihnen in Binnengewässern. Die DLRG erklärt, warum Schwimmen in Flüssen und Seen so gefährlich sein kann.

Anlässlich der hohen Temperaturen warnen Verbände wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erneut eindringlich vor Schwimmen in Flüssen wie dem Rhein und nicht beaufsichtigten Seen. „Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen“, sagte ein Sprecher der DLRG. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, sei deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern, wo es Bademeister und Rettungsschwimmer gebe, so der DLRG-Sprecher.

Erst am Mittwoch war in Duisburg ein zunächst noch aus dem Rhein gerettetes 17-jähriges Mädchen später trotz Reanimationsversuchen gestorben. Zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen werden noch vermisst. Die Polizei schätzt die Wahrscheinlichkeit, sie noch lebend aus dem Rhein zu retten, als sehr gering ein. Am Sonntag war ein 26-Jähriger mit einer aufblasbaren Badeinsel im Rotter See in Troisdorf bei Köln ertrunken. Im vergangenen Jahr ertranken bundesweit mindestens 378 Menschen. In Binnengewässern verloren mindestens 335 Personen, das sind rund 88 Prozent der Opfer, ihr Leben, so die Statistik des DLRG.

Die DLRG führt Unglücke unter anderem auf gefährlichen Leichtsinn zurück. Die Gefahr in den Gewässern werde häufig unterschätzt, heißt es beim DLRG. Gerade das Schwimmen in Flüssen wie dem Rhein sei extrem gefährlich. Demnach besteht eine große Gefahr durch vorbeifahrende Schiffe die einen Sog erzeugen können, in den man geraten kann. Darüber hinaus bildeten sich durch die Steinaufschüttungen im Rhein immer wieder strudelartige Strömungen. Laut DLRG besteht keine Chance, gegen die Strömung anzuschwimmen.