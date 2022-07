Öffentlicher Nahverkehr : Borth ist jetzt Drehkreuz für Bürgerbusse

Thomas Janßen (v.l.), Astrid Kutscha, Susanne Grimm, Kerstin Göbert, Jürgen Kluth, Edgar Giesen und Dieter Paus bei der Übergabe in Borth. Foto: Armin Fischer (arfi)

Borth An vier neuen Haltestellen im Rheinberger Norden gibt es ab sofort eine Anbindung an das Netz des Bürgerbusses Menzelen. Am Montag fiel der Startschuss für die Linienerweiterung. Die Bürger profitieren davon.