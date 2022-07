Tödlicher Unfall in Dormagen : 48-jährige Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

Die für 48-Jährige konnten die Ärzte nichts mehr tun - sie starb an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Dormagen Eine Radfahrerin ist am Dienstag in Dormagen ums Leben gekommen. Sie verstarb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen?

Die Radfahrerin wurde am Dienstag, 19. Juli, gegen 6.50 Uhr, auf der Landstraße 280 in Dormagen kurz vor dem Ortseingang Delhoven tödlich verletzt, teilte die Polizei mit.

Ein 22-jährige Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen aus Delhoven kommend aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der 48-Jährigen kollidiert.

Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie anschließend in einem Krankenhaus an ihren Verletzungen verstarb.

Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 280 zwischen Landstraße 36 und Ortsausgang Delhoven gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich übernommen.

(NGZ)