Energiewende in Alpen : FDP positioniert sich gegen Windkraft in Winnenthal

Alpen Im Vorfeld der Ratssitzung lassen die Liberalen keinen Zweifel, dass sie mit Nein stimmen werden, und kritisieren vor allem die Grünen.

FDP-Fraktionschef Thomas Hommen hat von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er große Sympathie für die Bürgerinitiative Gegenwind und ihren Kampf gegen die geplanten fünf Windmühlen am Winnenthaler Kanal hat. Nun positionieren sich auch sein Nachfolger an der Spitze der Partei, Matthias Evers, und Fraktions-Vize Michael Weis gegen die Ausweisung der Konzentrationszonen in Menzelen und im Wald auf der Bönninghardt im Flächennutzungsplan der Gemeinde Alpen.