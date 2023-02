Straßenkarneval in Alpen Zug der jecken Knirpse rollt wieder

Am Tulpensonntag, 19. Februar, startet um 14.11 Uhr unter dem Motto „Die Auszeit, die war lang genug – jetzt zieht er wieder, unser Zug“ zum 42. Mal der närrische Lindwurm der Kinder durch Alpen. Start ist von der Kreuzung Rathausstraße/Fürst-Bentheim-Straße. Von dort geht’s in Richtung Ampel in der Dorfmitte. Im Ortskern zieht der Zug dann in Richtung Volksbank bis hinter Edeka Luft. Der Förderverein Alpener Kinderkarneval (AKK) als Veranstalter hat wieder viel leckeres Wurfmaterial für die Zugteilnehmer bestellt. „Die Sammeltaschen der Kinder werden bestimmt randvoll“, verspricht der AKK.