Bastel- und Gesprächstage in Nepicks Garten Alpens Pfadfinder bereiten sich auf Ankunft des Friedenslichts vor

(bp) In Nepicks Garten in Alpen stehen die Vorbereitungen der Alpener Pfadfinder für das bald am Niederrhein ankommende Friedenslicht aus Bethlehem kurz vor dem Abschluss. Die Wölflinge als jüngste Stammesmitglieder haben schöne Kerzen gebastelt, während die älteren Scouts zum Beispiel an letzten organisatorischen Details feilen.