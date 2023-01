Verkleidete Kicker Mit Veenze Karnevalstrikot um Punkte und Kinderzone für Kamelle

Die Mainzer machen’s, der FC Kölle sowieso und nun auch die Borussia aus Veen. Im ersten Heimspiel nach der Winterpause – Anstoß ist am Mittwoch, 15. Februar, um 20 Uhr – wird A-Ligist Borussia Veen gegen den FC Rumeln im eigens entworfenen Karnevalstrikot auflaufen. Das meldet jetzt Peter Schweden, Sprecher der Venze Kräje. „Einige Spieler sind auf uns zugekommen. Wir fanden die Idee klasse und haben sofort unsere Unterstützung zugesagt“, ist aus den Reihen des Elferrates de Veenze Kräje zu hören. „So läuft das halt in Veen“, so Schweden, „wenn eine Idee gut ist, wird sie umgesetzt und nicht erst auf Facebook diskutiert und kritisiert.“ Ein klarer Seitenhieb. Das sei leider nicht in allen Ortsteilen der Gemeinde, heißt es aus dem Elferrat der Kräje.