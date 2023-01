Am Flughafen München beschlagnahmt Albino-Alligator aus Koffer lebt jetzt im Rheinberger Terrazoo

Das damals rund ein Meter lange Tier war komplett in Frischhaltefolie eingewickelt. Nach Angaben der Tierpfleger der Auffangstation für Reptilien in München hatte Ophilia in dieser Position wohl bereits mehrere Tage ausharren müssen. Der Albino-Alligator habe kaum atmen können und sei in sehr schlechtem Gesundheitszustand gewesen, als er der Auffangstation übergeben wurde. Die Tierpfleger päppelten das Reptil wieder auf.