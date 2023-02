Ein Herz für die gute Sache in Alpen Menzelen-Kalender hilft Kindern

Wenn Hans-Josef Angenendt allmorgendlich mit seinen beiden Hunden Bella und Ayra spazieren geht, hat er immer seine Kamera dabei. Viele der auf den Wegen in Menzelen-Ost und -West entstandenen Fotos hat er in den vergangenen 13 Jahren in Menzelen-Kalendern veröffentlicht, die sich Jahr für Jahr größerer Beliebtheit erfreuen und oft schon weit vor dem Jahreswechsel vorbestellt werden.