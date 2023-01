Kunstausstellung in Rheinberg Im Adler kommt „Butter bei die Fische“

Heidi Maas malt auch mal in Aquarell, am liebsten aber in Öl. Vor allem Landschaften. „Ich versuche immer, es so hinzubekommen, dass irgendetwas in meinen Bildern passiert“, erzählt die Rheinbergerin. Das gelingt: Hier ein feiner Lichterglanz, dort ein markanter Akzent – das wertet die Motive auf.