Geld und Bastelmaterialien überreicht Partei-Spende für den Kinderschutzbund in Alpen

Weil dieser Gewinn allerdings mit einer Mehrbelastung für den Haushalt in Höhe von rund 11.000 Euro verbunden ist, hatte Matthias Schuscik, Solist im Rat für Die Partei, damals schon angekündigt, seinen monatlichen Mehrverdienst innerhalb der Gemeinde zu spenden. Im Rahmen des Nikolausmarktes am zweiten Adventssonntag überreichte der Ortsverband von Die Partei nun eine Spende in Höhe von 350 Euro sowie diverse Bastel- und Spielmaterialien an den Kinderschutzbund.