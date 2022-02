Kleine heile Narrenwelt in Veen : Rosenmontag im Exil

Foto: Armin Fischer (arfi) 18 Bilder So war der (kleine) Rosenmontagszug in Veen

Alpen 15 große und kleine Wagen gingen auf den närrischen Kurs rund um den Spargelhof Schippers in Veen. Die Gedanken an den Krieg in der Ukraine fuhren zwar mit. Aber die Teilnehmer, darunter viele Kinder, ließen sich ein paar unbeschwerte Stunden nicht nehmen.