Lesung in Rheinberg Europaschüler zeigen sich beeindruckt von der Geschichte „Braune Nächte“

Kohl hat den Schauplatz seiner Kurzgeschichte aus der Kriegszeit in den Bunker verlegt, der sich in der Motte befindet. Die Motte ist ein Erdhügel am Alpener Ortsrand, in dem sich Überreste der alten Alpener Burg befinden. Bergleute legten im letzten Weltkrieg einen Bunker darin an. Bevor Kohl „Braune Nächte“ vorlas, ließ er die Europaschüler an den Aufzeichnungen der Zeitzeugin Annemarie Köpers teilhaben. Die Alpenerin hat als Sechsjährige im März 1945 die Ereignisse an und in der Motte miterlebt.