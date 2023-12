Konzert in Alpen Das große Weihnachtsmitsingding

Den Veranstaltern geht es darum, „Gemeinschaft zu erleben, sich das Herz herauszusingen, zusammenzurücken im Schein der Lichter und Weihnachten als Fest des Friedens zu feiern“. Still sei es schon vor gut 2000 Jahren bestimmt nicht gewesen, als die himmlischen Chöre den Lobgesang im römisch besetzen Betlehem anstimmt hätten, um den Messias zu begrüßen. Und still soll’s in der evangelischen Kirche auch nicht sein mit Liedern wie: In der Weihnachtsbäckerei, O Du Fröhliche, All I want for Christmas oder Feliz Navidad. Aber es werde auch zarte Momente geben, zum Fest- und Innehalten – etwa wenn Pfarrerin Heike Becks eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte erzählt.