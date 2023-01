Blues-Konzert ion Rheinberg Grandioser Hauch von Woodstock

Den Auftakt setzte Eddie Kold mit Bass und Schlagzeug plus Larry „Doc“ Watkins. Der Kölner Gitarrenvirtuose Kold erlernte sein Handwerk einst in Chicago und hat sich dem Rhythm and Blues verschrieben. Aber auch Soul („Sitting On The Dock Of The Bay“) und Swing („When I Woke Up This Morning“ und „Wand Dang All Nite Long“) kann er, wie er eindrucksvoll unter Beweis stellte. Mit kabelloser Gitarre überrascht er dazu gerne sein Publikum, indem er sein Instrument über Kopf spielt oder, auf dem Rücken liegend, zelebriert. Ebenso auf Augenhöhe zu seinen Fans tritt der aus Virginia stammende und seit etwa 30 Jahren in Deutschland lebende „Blues-Doc“ Watkins auf.