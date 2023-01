Vandalismus in Rheinberg Grüne wollen Schulhöfe schützen

Mögliche sozial- und ordnungspolitische Maßnahmen, so die Grünen, seien die Kontaktaufnahme zur verstärkten Zusammenarbeit mit der Polizeiwache in Rheinberg, der Einsatz von Schulsozialarbeit und Streetwork oder das Engagement eines Wachdienstes ebenso wie die Einfriedung und Beleuchtung der Schulhöfe. Außerdem gehe es auch um die Schaffung attraktiver Alternativen für Jugendliche, die möglichst in den Planungsprozess einbezogen werden sollen. Gegebenenfalls könne auch ein Austausch mit Nachbarkommunen hilfreich sein, so die Grünen.