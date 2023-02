93 Mal alarmiert Die Feuerwehr in Alpen meldet Zulauf

Info

Die Feuerwehr Die Freiwillige Feuerwehr in Alpen besteht aus drei Einheiten. Die Einheit Alpen hat ihren Sitz im schmucken neuen Gerätehaus an der von-Dornik-Straße. Die Einheit Menzelen residiert mit ihren Wagen im Gerätehaus an der Neuen Straße und schließlich findet sich die Einheit Veen im Gerätehaus gegenüber dem Sportplatz der Borussia am Halfmannsweg. Leiter der Feuerwehr Alpen ist Michael Hartjes, der von Frank Coenen und Marco Giesen vertreten wird.