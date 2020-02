Alpen : Die närrischen Kinder ziehen jetzt am 1. März

Alpen Mitfahrer gesucht: AKK holt den am Tulpensonntag wegen des Wetters angeblasenen Zug nächsten Sonntag nach.

Dauerregen und aufkommender Sturm haben den Tulpensonntagszug in Alpen von den Straßen gefegt. Der Förderverein Alpener Kinderkarneval (AKK) hat am Sonntagmorgen um 10 Uhr in Absprache mit den Behörden entschieden, den 41. Zug der närrischen Kinder nicht an den Start zu lassen. „Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer und Besucher gehen vor“, sagte AKK-Vorsitzender Sven Thiesis nach der für alle Beteiligten schmerzlichen Entscheidung.

Die Wetterkapriolen pulverisierten das unerschrocken selbstbewusste Motto, unter das der AKK den Zug gestellt hatte: „Ob warm, ob kalt oder nass – in Alpen haben die Kinder Spass.“ Da hatten die AKK-Verantwortlichen die Rechnung ohne das Tief gemacht. Nach der Entscheidung nutzte der AKK sämtliche zur Verfügung stehenden Kanäle, um alle rechtzeitig von der Absage zu informieren. Anschließend trafen sich die Verantwortlichen in der Burgschänke, um zu beratschlagen.

Gute Nachricht: Der AKK will den Aschermittwoch um eine Woche verschieben. Nach einigen Telefonaten mit Ordnungsamt, DRK und Freunden steht fest: Der Zug der der närrischen Kinder wird am kommenden Sonntag, 1. März, um 14.11 Uhr nachgeholt. Das freut ganz besonders das Kinderprinzenpaar Matti und Cosima. Die beiden waren nach der Absage am Tulpensonntag natürlich sehr enttäuscht. Nun geht ihr Traum doch noch in Erfüllung. Der AKK ist froh, dass er nicht auf seinem Wurfmaterial sitzen bleibt, das er für 3500 Euro eingekauft hatte. Er lädt alle ein, vor allem auch die, die am Blutwurstsonntag in Xanten nicht zum Zug gekommen sind, mitzumarschieren. Der AKK rechnet mit dem längsten Zug seiner Geschichte. Der Elferrat De Veenze Kräje hat schon zugesagt, im neuen Wagen anzureisen.