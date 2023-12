Xanten, Alpen, Sonsbeck Diese Route nehmen die Traktoren bei der Lichterfahrt

Von Xanten nach Alpen Am Samstag, 16. Dezember, soll der geschmückte Traktoren-Konvoi durch Xanten und Alpen ziehen. Zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr soll sich der Zug am APX-Busparkplatz in Bewegung setzen. Danach nimmt er folgende Route: Am Rheintor, Lüttingerstraße – Holzweg – Poststraße, 1. Haltepunkt: Evangelisches Altenzentrum Haus am Stadtpark. Poststraße – Holzweg – Viktorstraße - Helenastraße. 2. Haltepunkt: St. Elisabeth-Haus. Elisabethstraße - Helenastraße – Viktorstraße – Augustusring – Veenerweg - Heeserweg – In der Hees. 3. Haltepunkt: Xantener Krankenhaus. Heeserweg - Veenerweg – Veenerstraße – Dickstraße - Kräheneck. 4. Haltepunkt: Haus Sebastian. Kräheneck – Halfmannsweg – Dorfstraße – Sonsbeckerstraße – Weselerstraße – Winnenthal. 5. Haltepunkt: Burg Winnenthal. Weselerstraße – Rheinbergerstraße – Xantenerstraße – Schulstraße – Ulrichstraße. 6. Haltepunkt: Marienstift. Ulrichstraße - Brugstraße – Weselerstraße – Drüpterstraße. Der Zug endet bei Landwirtschaft Hussmann.