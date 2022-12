Fußball-Bezirksliga Jüchen steuert klar auf Aufstiegskurs

FC Kosova (4.) – VfL Jüchen/Garzweiler (1.). Bis zur Winterpause sind noch zwei Spiele zu absolvieren, der VfL hat jedoch bereits neun Zähler Vorsprung auf den zweiten Tabellenrang. Aufsteiger FC Kosova ist zwölf Punkte vom Spitzenreiter entfernt. „Wenn wir die Spiele gegen Kosova und den Tabellenzweiten Nievenheim, gewinnen, sieht es in Sachen Aufstieg sehr gut aus“, meint Jüchen-Coach Marcel Winkens. Der FC Kosova konnte der Viktoria im Hinspiel jedoch lange Paroli bieten. Obwohl die Jüchener 60 Minuten lang in Überzahl spielte, taten sie sich beim 1:0-Erfolg sehr schwer. „Kosova hat eine starke Mannschaft. Offensivmann Astrit Hyseni kenne ich noch aus der Landesliga, seine 1:1-Qualitäten sind extrem gefährlich. In meinen Augen ist Innenverteidiger Siqeri Alili der beste Mann bei Kosova, seine langen Bälle sind eine große Waffe von ihm, zudem dürfen wir nicht viele Standardsituationen entstehen lassen“, warnt Marcel Winkens. Außerdem hat der Trainer mit Personalnot zu kämpfen. Die Grippewelle hat denn Ligaprimus heimgesucht. Jedoch steht Tim Hintzen nach zehnwöchiger Verletzungspause wieder im Kader, auch Marcel Winkens wird für den Notfall sein Trikot einpacken.