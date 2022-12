Fußball-Landesliga Kapellen und Holzheim brauchen dringend Punkte

ASV Süchteln (9.) – Holzheimer SG (7.). Nach einem bärenstarken Start in die Landesliga-Saison ist den Holzheimern zuletzt etwas die Luft ausgegangen, die Ergebnisse stimmten nicht mehr. Da fügt sich die 2:5-Pokalpleite unter der Woche beim Bezirksligisten DJK Gnadental nahtlos ein. „Das Spiel haben wir schnell abgehakt. Wir wollen uns jetzt voll auf die Liga konzentrieren“, sagt HSG-Coach Hamid Derakhshan. Verständlich, denn nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen hatte, als könnte es für die Holzheimer eine entspannte Saison werden, haben nur ein Punkt aus den jüngsten drei Partien dazu geführt, dass der erste Abstiegsplatz, auf dem der SC Kapellen steht, nur noch fünf Punkte entfernt ist. Und nun geht es zum ASV Süchteln, der sich im Falle eines Sieges bis auf einen Punkt heranrobben könnte, nächste Woche Freitag steht dann daheim das Derby gegen den überraschenderweise in der Abstiegszone befindlichen SC Kapellen auf dem Programm. „Dass wir zum Jahresabschluss noch mal punkten, wäre schön, um beruhigter in die Winterpause gehen zu können“, erklärt Derakhshan. Vor diesem Hintergrund hätte er freilich nichts dagegen, wenn der Ausflug nach Süchteln so wie vergangene Saison mit einem 6:2-Erfolg enden würde. Doch auch wenn der bisherige Saisonverlauf so gar nicht nach dem Geschmack des ASV verlaufen ist, weiß der HSG-Coach, dass auf die Seinen viel Arbeit wartet: „Süchteln hat eine sehr kampfstarke Mannschaft, die sehr gut umschaltet, aber auch gute spielerische Lösungen findet.“ Bitter war der Pokalausflug nach Gnadental auch aus personeller Sicht: Bei der Niederlage verletzte sich Kapitän Pascal Schneider erneut an der Schulter und fällt in Süchteln auf jeden Fall aus.