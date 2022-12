Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. möchte das Titelrennen noch spannender machen

Der Mannschaft von Trainer Ralf Gemmer reichen in der Regel wenige Chancen, um den Platz als Sieger verlassen zu können. Die schlagkräftige Angriffsreihe ist das Prunkstück des Gastes. 43 Treffer hat der Titelaspirant in bislang 13 Spielen bereits erzielt – an diesen Bestwert kommt kein Ligarivale auch nur annähernd ran. Ein besonderes Augenmerk wird die Abwehr der Spielvereinigung auf Maximilian Stellmach und Darius Strobel richten müssen: Beide werden in der aktuellen Torjägerliste mit jeweils 12 Treffern geführt.