Die Hinrunden-Bilanz Das große Zittern in der Fußball-Landesliga

Den Verantwortlichen an der Kalkarer Düffelsmühle war von vorneherein bewusst, dass es auch in dieser Spielzeit nur ums Überleben in der Klasse gehen würde. Zumal einige erfahrene Kräfte den Klub verlassen haben und durch junge Spieler ersetzt wurden. Geist ist es erstaunlich schnell gelungen, ein Team zu formen, dass das Zeug zum Klassenerhalt besitzt, wenn es sich auf seine kämpferischen Fähigkeiten besinnt. Ein Trumpf im Kampf um den Verbleib in der Liga könnte dabei ein Neuzugang sein, der nach Jahren beim Club Atletico Banfield, einem der ältesten Fußball-Vereine in Argentinien, jetzt in Europa Fuß fassen will: Pedro Cejas. Der 21-jährige Stürmer war am Sonntag ein Garant für den wichtigen 2:0-Erfolg gegen den VfB Bottrop.