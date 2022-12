Fußball, Landesliga SCR hat wenig Optionen in Frintrop

In der Vorwoche waren die Reusrather dem SC Velbert in der ersten Halbzeit überlegen, bevor das Team in Durchgang zwei aus unerklärlichen Gründen die Linie und dann auch das Spiel mit 1:2 verlor. Dadurch ist es mit 14 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz (11.) abgerutscht. Mit 35 Gegentreffern haben lediglich zwei Mannschaften mehr Gegentore kassiert – und am Sonntag ist ausgerechnet die mit Abstand treffsicherste Truppe (42:20) der Liga Reusraths Gegner, der mit Yannick Reiners (24) und seinen 19 Einschüssen über den Torjäger Nummer eins verfügt. „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, und vielleicht erwischen wir einen Sahnetag mit der besseren Tagesform“, so Dietrich, der neben den fünf Langzeitverletzten auf Viktor Ergardt und Maximilian Steinebach (beide fünfte Gelbe Karte)verzichten muss. Außerdem steht hinter den erkrankten Benjamin Wadenpohl, Moritz Kaufmann und Liridon Salihi, die unter der Woche Individualtraining absolvierten, ein Fragezeichen. Routinier Jonas Hergesell steht wieder zur Verfügung.