Fußball Das Ende einer Trainer-Erfolgsgeschichte

Für die Rückserie hat sich Markus Hierling noch einiges vorgenommen. Man wolle „erfolgreich ins Ziel kommen“ und dabei bestenfalls ein paar schöne Momente feiern. Sein Nachfolger könne sich glücklich schätzen, so Hierling: „Ich habe bereits zu Steffen Kaenders gesagt, dass ich jedem Trainer so eine Mannschaft wie die meine wünsche. Es gibt nicht mehr viele, die so loyal und in sich geschlossen sind.“ Der Vorsitzende der DJK will sich zeitnah mit Hierlings Nachfolge auseinandersetzen. „Wir machen uns natürlich Gedanken“, sagt Kaenders. Für Bewerbungen sei man ab sofort offen.