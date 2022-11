Volleyball-Landesliga der Frauen Neuling SV Bedburg-Hau ist Herbstmeister

Nur zu Beginn des ersten und dritten Satzes lag die SV Bedburg-Hau in der Volleyball-Landesliga der Frauen in der Heimpartie gegen Schlusslicht SG TB Osterfeld/VC Bottrop II kurz mit 0:3 zurück. Das blieben Momentaufnahmen. Ansonsten hatte der Tabellenführer bei seinem 3:0 (25:16, 25:12, 25:19)-Sieg das Spiel und den Gegner gut im Griff. Anders gefordert wird der weiterhin ungeschlagene Herbstmeister Bedburg-Hau (18 Punkte) dann zu Beginn der Rückrunde in den direkt anstehenden Duellen mit den auf Platz zwei und drei liegenden Verfolgern VC Reken (15 Zähler) und SG TB Osterfeld/VC Bottrop (13).