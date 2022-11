Fußball-Oberliga Dauerbrenner mit besonderer Mission

Kai Robin Schneider wirkt erleichtert. Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ist zurück in der Spur, und auch die Formkurve des 26-jährigen Außenverteidigers zeigte zuletzt klar nach oben. Das wirkt befreiend. „Wir sind alle recht schlecht in die Saison gestartet. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass wir zu zufrieden waren. Wir dachten vielleicht, dass es einfach wieder so läuft wie in der vergangenen Saison. Aber so einfach ist es nicht, man muss in der Oberliga immer ans Limit gehen“, sagt Schneider.