Erfolg nach Rückstand zur Pause 1. FC Kleve feiert wichtigen Heimsieg

Nathnael Scheffler (14.) versuchte es aussichtsreich aus der Distanz. Wenig später hätte der Homberger Justin Walker (19.) für das 2:0 sorgen können. Der Offensivakteur köpfte in der 33. Minute erneut nur knapp neben das Tor. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit waren dann aber wieder die Rot-Blauen dominant. Ein Freistoß von Luca Thuyl (35.) aus 20 Metern Entfernung wurde von VfB-Keeper Philipp Gutkowski entschärft. Ein abgefälschter Schuss von Niklas Klein-Wiele (43.) flog wenige Zentimeter am Tor vorbei, Diwan Duyar traf wenig später den Pfosten. Da hätte der Ausgleich bereits fallen können.